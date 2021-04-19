Вице-премьер России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Вице-премьер России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
МКС предрекли катастрофу из-за изношенности. Фото: pixabay

Вице-премьер России Юрий Борисов предупредил, что ситуация, которая складывается на Международной космической станции (МКС), может привести к катастрофе.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям <…>. Это нельзя допускать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что России необходимо работать над национальной космической станцией. При этом новая российская космическая станция, по его словам, может функционировать в качестве промежуточного пункта для полётов к другим планетам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за американских санкций, сообщает Роскосмос. Заказчики, может быть, хотели бы лететь на российских ракетах, но и из-за санкций были вынуждены отказаться.

МКС Юрий Борисов


 

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