«Роскосмос» заявил о срыве контрактов из-за санкций США

Ряд заказчиков отказался от запусков на российских ракетах из-за американских санкций, сообщает Роскосмос. По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, заказчики может быть хотели бы лететь на российских ракетах, но и из-за санкций были вынуждены отказаться. Это в то случае, если в ракете есть детали, сделанные в США.

Также он считает, что Роскосмос остается «на высоте» из-за по предлагаемой стоимости пусковой услуги и цене разработки в интересах заказчика космоаппаратов. Но санкции США вынуждают иностранных заказчиков либо не закупать услуги России, либо искать с ней другие варианты.

Рогозин также отметил, что в ходе разговоров на Байконуре 9 апреля он обратился к НАСА с просьбой проанализировать последствия для нашего сотрудничества решений Минторга США по вводу санкций против предприятий Роскосмоса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что космонавт Волынов озвучил вероятные обстоятельства гибели Гагарина.