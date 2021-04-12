Космонавт Волынов озвучил вероятные обстоятельства гибели Гагарина

Причина авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин, так и останется неопределенной. Фото: кадр из видео Youtube

Причина авиакатастрофы, в которой погиб Юрий Гагарин, так и останется неопределенной. Фото: кадр из видео Youtube

Российский космонавт Борис Волынов, оставшийся последним их ныне живущих первого отряда космонавтов, раскрыл версию гибели Юрия Гагарина.

Герой Советского Союза рассказал в интервью РИА Новости, что точные обстоятельства гибели установить так и не удалось. Однако, по его словам, предположительной причиной трагедии является столкновение самолета Гагарина с метеозондом. Волынов считает, что летчик мог не заметить метеорологический шар-пилот, который, скорее всего, был запущен солдатом. Он подчеркнул, заметить такой шар издалека практически невозможно.

Первый полетевший в космос человек Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области. Точную причину до сих пор не смогли выяснить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рогозин заявил, что космическая отрасль России стоит на пороге важных изменений.