По делу о крушении остановок в «Озерках» завели уголовное дело

На севере Петербурга после чрезвычайного происшествия, когда мужчина рубил остановку у станции метрополитена «Озерки» возбуждено уголовное дело.
После устроившего погрома остановок 48-летнему нарушителю порядка избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, что в Выборгском районе Северной столицы местные жители заметили, как мужчина с топором в руках ломал автобусные остановки.
Разрушителя заметили около станции метрополитена «Озерки». Видео с места происшествия появилось в Сети.
На снимках заметно, как неизвестный крушит стекла на одной остановке, после чего идет к следующей и делает тоже самое.
Окружающие стараются держаться подальше от неадекватного мужчины. Очевидцы вызвали полицию.
Также Gazeta.spb.ru сообщала, что проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров.