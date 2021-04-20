По делу о крушении остановок в «Озерках» завели уголовное дело

На севере Петербурга после чрезвычайного происшествия, когда мужчина рубил остановку у станции метрополитена «Озерки» возбуждено уголовное дело.

После устроившего погрома остановок 48-летнему нарушителю порядка избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в Выборгском районе Северной столицы местные жители заметили, как мужчина с топором в руках ломал автобусные остановки.

Разрушителя заметили около станции метрополитена «Озерки». Видео с места происшествия появилось в Сети.

На снимках заметно, как неизвестный крушит стекла на одной остановке, после чего идет к следующей и делает тоже самое.

Окружающие стараются держаться подальше от неадекватного мужчины. Очевидцы вызвали полицию.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров.