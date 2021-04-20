По делу о крушении остановок в «Озерках» завели уголовное дело

По делу о крушении остановок в &#171;Озерках&#187; завели уголовное дело
Возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash

На севере Петербурга после чрезвычайного происшествия, когда мужчина рубил остановку у станции метрополитена «Озерки» возбуждено уголовное дело.

После устроившего погрома остановок 48-летнему нарушителю порядка избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в Выборгском районе Северной столицы местные жители заметили, как мужчина с топором в руках ломал автобусные остановки.

Разрушителя заметили около станции метрополитена «Озерки». Видео с места происшествия появилось в Сети.

На снимках заметно, как неизвестный крушит стекла на одной остановке, после чего идет к следующей и делает тоже самое.

Окружающие стараются держаться подальше от неадекватного мужчины. Очевидцы вызвали полицию.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров.

крушение остановок новости СПб озерки происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По делу о крушении остановок в «Озерках» завели уголовное дело
Полицейские искали бомбы в «заминированных» 567 магазинах, судах ...
В Красносельском районе двухлетний ребенок упал с велосипеда и сломал себе ...
Проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч ...
Конфликт в Приморском районе привел к ножевому ранению мужчины
Спецмеры против COVID-19 и повторное заражение за деньги: последнее о ...
Жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику
Ученые нашли в Кита след детеныша стегозавра