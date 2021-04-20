Электропоезда до Петербурга по техническим причинам задерживают почти на час

Электрички, которые находятся на Приозерском направлении и следуют в Петербург, стали отставать от намеченного графика на 10–50 минут. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что Октябрьская железная дорога рассказала, почему пригородный поезд никак не доедет до станции Капитолово. Инцидент связан с техническими причинами.

К слову, в Петербург утром 20 апреля опаздывает не один поезд.

Объясняют, что некоторые поезда задерживаются от 10 до 50 минут. А работники железной дороги делают все возможное, чтобы сократить время опоздания электричек.

О том, что электрички едут не по графику стало известно утром, около восьми. Тогда люди застряли на сорок минут на станции Капитолово. Затем возникшую проблему связали с переводом стрелки на путях.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утром вторника образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет семь баллов.