Петербуржцы стоят в семибалльных пробках утром 20 апреля

В Петербурге утром вторника образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет семь баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, пробки оцениваются на семь баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить шесть баллов, после 11 часов будет стабильной.

Самые крупные пробки собрались в Невском районе. Плотно встало внутреннее кольцо КАД перед Обухово: там произошло сразу три аварии. Длина дорожного затора достигла почти 10 километров. Кроме того, движение буквально парализовано на развязках КАД с Народной улицей, на самой Народной улице и у ТРК «Мега Дыбенко». Также пробка образовалась на Октябрьской набережной.

Также на кольцевой есть пробка перед Мурино.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Стачек и проспект Маршала Жукова, Кубинская улица и Московский проспект. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, набережной Обводного канала, площади Восстания.

Водители толкаются у Финляндского вокзала, на Воскресенской набережной, Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Пискаревском проспекте, Светлановской площади, Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали об ограничениях движения на Литейном мосту с 20 апреля по 7 мая.