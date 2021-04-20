Весной в Петербурге убрали более 72 млн «квадратов» территории

Весной в Петербурге убрали более 72 млн &#171;квадратов&#187; территории
Уборка улиц в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице продолжается весенняя генеральная уборка города. На сегодняшний день убрано более 72 млн квадратных метров территории.

Наибольший объем работ провели на внутриквартальных территориях. Меньше всего пока убрали на участках без ведомственной принадлежности. Ранее районным администрациям было поручено наращивать темпы уборки и на этих территориях.

Районные администрации выполняют около 30 видов работ, чтобы привести Петербург в порядок после зимы. В городе ремонтируют водостоки, скамейки, окна и входные группы в парадных, оборудование на спортивных площадках. Продолжается мытье фасадов.

Специалисты убрали более 25,3 млн «квадратов» дорог и тротуаров, а также более 67 млн «квадратов» зеленых зон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 10,7 млн рублей пойдет на ремонт фонтанов в Петербурге.

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