Во Фрунзенском районе пенсионерка заплатила мошеннику, не сделавшему ей ремонт, более 2 млн 700 тыс.

Во Фрунзенском районе пенсионерка заплатила мошеннику, не сделавшему ей ремонт, более 2 млн 700 тыс.
Пенсионер из Петербурга стал жертвой мошенников. Фото: pixabay.com

В Петербурге во Фрунзенском районе неизвестный «Игорь» обманул пенсионерку более чем на 2 млн 700 тыс. рублей.

81-летняя петербурженка накануне заявила в полицию о том, что ее обманули. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Женщина сообщила, что к ней домой 9 апреля в дневное время пришел мужчина, который назвался «Игорем».

Неизвестный предложил потерпевшей сделать в квартире ремонт. На что пенсионерка согласилась. На следующий день утром «Игорь» и обманутая пенсионерка отправились в банк.

Женщина сняла со своего счета 2 млн 767 тыс. рублей. А затем все эти деньги передала «Игорю».

Позднее мошенник пропал, он перестал отвечать на телефонные звонки женщины и ремонт, конечно же, делать не стал.

Потерпевшая рассказала, что обманувший ее мужчина был нормального телосложения, ростом примерно 175-180 сантиметров, его волосы были короткими и светлыми, глаза карие, на лице мошенника была надета медицинская маска.

Сообщается, что видеонаблюдения нет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Выборгском районе города 64-летняя женщина рассказала, что за нее кто-то снял пенсию, пока она была в отъезде.

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