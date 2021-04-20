В Выборгском районе неизвестный получил за женщину пенсию в 110 тыс. рублей

В Выборгском районе неизвестный получил за женщину пенсию в 110 тыс. рублей
За пенсионерку сняли деньги. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге в Выборгском районе города 64-летняя женщина рассказала, что за нее кто-то снял пенсию, пока она была в отъезде. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

В Выборгском районе Северной столицы пенсионерка обратилась в полицию с заявлением. Она объяснила, что несколько дней назад в дневное время пошла в отделение «Почты России» на проспекте Энгельса, чтобы снять свою пенсию.

В отделении банка ее ошарашили новостью, что выплату с первого сентября и до 18 марта она уже получила.

Отмечается, что пенсионерка не могла сама снять пенсию, потому как находилась на территории республики Беларусь. То есть женщина физически не могла самостоятельно получить выплату.

Таким образом общая сумма материального ущерба составила более 110 тыс рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении различных выплат».

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга угнали грузовой автомобиль стоимостью почти 9 млн рублей

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В Выборгском районе неизвестный получил за женщину пенсию в 110 тыс. рублей