Грузовые перевозчики заплатили 8 млн рублей штрафов за ущерб магистралям Ленобласти

Грузовые перевозчики заплатили 8 млн рублей штрафов за ущерб магистралям Ленобласти
Документ действителен на 10 поездок с грузом по заданному маршруту на срок не более 3 месяцев. Фото: pixabay

С начала 2021 в бюджет Ленобласти пополнился на 8 млн рублей в качестве компенсации причиненного магистралям ущерба, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выдано более 550 спецразрешений на провоз крупногабаритного груза. Вместе это почти 23 тысячи тонн «негабарита».

Разрешение нужно получать владельцам машин весом от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Можно рассчитать допустимую нагрузку на каждую ось машины.

Документ действителен на 10 поездок с грузом на срок не более 3 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подпорожье компанию оштрафовали на полмиллиона за свалку грунта в лесу. Прокуратура Ленинградской области проверила устранение нарушений ООО «Карьер-Щелейки». Также проверили лесной участок в квартале № восемнадцать Красноборского лесничества.

авто большегрузы дороги ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский суд защитил маднаринок
Петербуржцев оставят без ночных автобусов этим летом
На проспекте Энгельса грабитель, напавший на табачную лавку, умер от пули ...
На 2-ой Красноармейской четверо парней набили полные карманы товарами из ...
Большегрузам запретили въезд в Старую Ладогу
Италия начнет принимать российских туристов уже этим летом
«Дачные» автобусы возвращаются на пригородные маршруты Петербурга
Грузовые перевозчики заплатили 8 млн рублей штрафов за ущерб магистралям ...