Грузовые перевозчики заплатили 8 млн рублей штрафов за ущерб магистралям Ленобласти

Документ действителен на 10 поездок с грузом по заданному маршруту на срок не более 3 месяцев. Фото: pixabay

Документ действителен на 10 поездок с грузом по заданному маршруту на срок не более 3 месяцев. Фото: pixabay

С начала 2021 в бюджет Ленобласти пополнился на 8 млн рублей в качестве компенсации причиненного магистралям ущерба, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выдано более 550 спецразрешений на провоз крупногабаритного груза. Вместе это почти 23 тысячи тонн «негабарита».

Разрешение нужно получать владельцам машин весом от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Можно рассчитать допустимую нагрузку на каждую ось машины.

Документ действителен на 10 поездок с грузом на срок не более 3 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Подпорожье компанию оштрафовали на полмиллиона за свалку грунта в лесу. Прокуратура Ленинградской области проверила устранение нарушений ООО «Карьер-Щелейки». Также проверили лесной участок в квартале № восемнадцать Красноборского лесничества.