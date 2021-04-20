В Подпорожье компанию оштрафовали на полмиллиона за свалку грунта в лесу

Организацию привлекли к ответственности за занятие леса и оштрафовали на 205 тысяч рублей. Фото: сайт прокуратуры Ленобласти

Организацию привлекли к ответственности за занятие леса и оштрафовали на 205 тысяч рублей. Фото: сайт прокуратуры Ленобласти

15 апреля прокурор Ленобласти Борис Марков, председатель регионального ЗакСА Сергей Бебенин, председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов, исполняющий обязанности природоохранного прокурора Ленобласти Игорь Чурин и представители органов региональной власти выехали в Вознесенское городское поселение Подпорожского района.

Они проверили устранение нарушений ООО «Карьер-Щелейки». Также проверили лесной участок в квартале №18 Красноборского лесничества.

Ранее прокуратура установила, что на территории, выделенной для строительства дороги ООО «Карьер-Щелейки»разместили грунт. Прокладка грунта была сделана на не предусмотренном для этого участке.

Организацию привлекли к ответственности за занятие леса и оштрафовали на 205 тысяч рублей. Юрлицо также привлекли к ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Юрлицо признало свои нарушения и обязалось устранить их.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейном Поле задержали поджигателя авто