Большегрузам запретили въезд в Старую Ладогу

Большегрузам запретили въезд в Старую Ладогу
Объехать можно будет по федеральной трассе Р-21 "Кола" и региональным магистралям. Фото: lenobl.ru

На участке трассы Зуево-Новая Ладога с 1 мая нельзя ездить большегрузам весом больше 4,5 тонны. Приказ издан комитетом по дорожному хозяйству Ленобласти. Так уменьшится нагрузка на дорогу, исчезнет лишний шум и пыль в районе объекта культурного наследия.

Объехать можно будет по федеральной трассе Р-21 «Кола» и региональным магистралям, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Дорожное управление на данный момент расставляет нужные знаки.

Это ограничение не распространяется на полицейские машины, автомобили аварийно-спасательных службы, пожарные и скорой.

Контролировать большегрузы будут сотрудники ГИБДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовые перевозчики заплатили 8 млн рублей штрафов за ущерб магистралям Ленобласти. Выдано более 550 спецразрешений на провоз крупногабаритного груза.

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