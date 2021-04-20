Петербуржцам объяснили, почему не стоит украшать дворы покрышками

Покрышки могут нанести ущерб экологии.

Юрист рассказала, почему петербуржцам нельзя украшать дворы покрышками. Она отметила, что довольно часто видит подобный элемент благоустройства, несмотря на его экоопасность. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт заявила, что отработанные автомобильные покрышки относятся к четвертому классу отходов опасности. Из-за них может быть нанес урон экологической системе, на восстановление которой потребуется около трех лет. Юрист подчеркнула, что те, кто складирует покрышки, должны помнить о ряде санкций в отношении них.

«Управляющая компания, которая занимается данным земельным участком, сначала получит предписание, а потом может получить и штраф, если житель разместит покрышки»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Центральном районе во дворе жилого дома заметили бобра.