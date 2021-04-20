В Центральном районе во дворе жилого дома заметили бобра

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Специалисты уже поймали дикое животное, они решат его дальнейшую судьбу в ближайшее время.

В Центральном районе сегодня, 20 апреля, во дворе жилого дома заметили бобра. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Дикое животное заметили у домов на Ярославской улице. Местные жители позвонили специалистам, на место прибыли сотрудники комитета по природопользованию. Они поймали бобра, чтобы отвезти его к специалистам по диким животным. Эксперты решат, что делать с ним дальше и можно ли его отпустить в естественную среду обитания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге у ТЮЗа заметили енота на дереве. Люди начали переживать, что ему нужна помощь, но оказалось, что животное не в беде и само способно спуститься на землю.