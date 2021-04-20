Стартовала весенняя уборка на Охтинском мысу

Стартовала весенняя уборка на Охтинском мысу
Охтинский мыс приводят в порядок. Фото: "Газпром нефть"

В Петербурге планова уборка для благоустройства коснулась и Охтинского мыса. Об этом сообщает «Neva.Today».

Известно, что сотрудники «Газпром нефти» облагораживают данную территорию.

Вблизи Охтинского мыса 20 апреля были замечены рабочие. На них была форма «Газпром нефти». Выяснилось, что организация примкнула к весенней уборке Северной Столицы и начала приводить местность в приличное состояние.

Незадолго до того, как встало все на своих места, местный житель очен разнервничался когда увидел у мыса рабочих. По его словам, ему показалось, что там вновь началась стройка. При том, что суд запретил собственнику строить объекты на территории. Однако потом сомнения неравнодушного были развеяны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, почему не стоит украшать дворы покрышками.

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