Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти в режиме онлайн

Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти в режиме онлайн
В Мурино через 3 года будет новая поликлиника. Фото: Baltphoto

Жительница деревни Ретюнь Лужского района задала вопрос про газификацию. Часть домов снабдили газом, а некоторым сказали ждать 3 года. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что деньги заложены, а сроки надо ускорить.

Досрочно отремонтируют трассу в Разметелево. О плохой дороге рассказали жители Всеволожского района. Губернатор пообещал, что осенью сделают самый сложный участок.

В Мурино через 3 года будет новая поликлиника. Она необходима местным жителям. Александр Дрозденко заявил, что для неё есть территория. Поликлинику построят к 2024 году. Возможно, даже получится раньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге в парке «Монрепо» высадят 120 деревьев и 2600 кустарников. В «Монрепо» будут: ель, липа, берёза, сосна, черёмуха, яблоня, клён и другие растения.

александр дрозденко ленобласть Лужский район мурино разметелево


 

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