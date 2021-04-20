В Петербурге в ходе разбойного нападения погиб человек: проводится доследственная проверка

Чтобы задержать злоумышленников, охраннику пришлось выстрелить – ранение стало причиной летального исхода.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 апреля, проводится доследственная проверка после смерти мужчины от огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

Все случилось в магазине на проспекте Энгельса – туда вломились двое мужчин. Продавец успел вызвать наряд ЧОП «Титан», которым были предпринята попытка задержать злоумышленников. Один из охранников произвел выстрел и угодил в одного из подозреваемых. 25-летний мужчина нуждался в госпитализации после ранения, его доставили в больницу, где он и скончался.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что виновным в вооруженном нападении на салоны сотовой связи дали по 11 лет.