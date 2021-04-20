Виновным в вооруженном нападении на салоны сотовой связи дали по 11 лет

В Петербурге городской суд огласил приговор в отношении Айыпхана Аджиева и Зайнала Сайпуллаева, их признали виновными по трем статьям.

Мужчины виновны по статьям «Бандитизм», «Разбой» и «Незаконный оборот оружия».

Стало известно, что около четырех лет назад двое мужчин создали в Петербурге вооруженную банду. Мужчины решили по вечерам нападать на мобильные офисы продаж.

Общая сумма украденного превысила 2 млн 600 тыс. рублей. При последней попытке хищения их задержали.

Суд назначил наказание обоим виновным наказание в виде лишения свободы на 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, деньги за выручку продажи обеих машин виновных обращены в собственность государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС из-за подозрений в мошенничестве. Мужчина мог требовать от подчиненных делиться с ним выплаченной материальной помощью.