В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС из-за подозрений в мошенничестве

В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС из-за подозрений в мошенничестве
Выясняются все обстоятельства происшествия. Фото: Pixabay

Мужчина мог требовать от подчиненных делиться с ним выплаченной материальной помощью.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника специального управления Федеральной противопожарной службы №50 МЧС России по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

По предварительным данным, задержанный требовал от подчиненных писать работы на оказание материальной помощи. В них они должны были писать о понесенных убытках или перенесенных заболеваниях. Половиной суммы в последствии подчиненных принуждали отдавать начальнику. Следователи предполагают, что он мог действовать совместно с неустановленными лицами.

«В результате указанных преступных действий подозреваемым совместно с соучастниками были похищены из бюджета РФ денежные средства на общую сумму не менее 1,3 млн рублей»,

— отметили в СК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержана девушка, подозреваемая в краже денег у пенсионерки.

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