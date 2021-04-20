В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС из-за подозрений в мошенничестве

Мужчина мог требовать от подчиненных делиться с ним выплаченной материальной помощью.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника специального управления Федеральной противопожарной службы №50 МЧС России по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

По предварительным данным, задержанный требовал от подчиненных писать работы на оказание материальной помощи. В них они должны были писать о понесенных убытках или перенесенных заболеваниях. Половиной суммы в последствии подчиненных принуждали отдавать начальнику. Следователи предполагают, что он мог действовать совместно с неустановленными лицами.

«В результате указанных преступных действий подозреваемым совместно с соучастниками были похищены из бюджета РФ денежные средства на общую сумму не менее 1,3 млн рублей»,

— отметили в СК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержана девушка, подозреваемая в краже денег у пенсионерки.