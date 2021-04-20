В Петербурге задержана девушка, подозреваемая краже денег у пенсионерки

В Петербурге задержана девушка, подозреваемая краже денег у пенсионерки
Женщину задержали. Фото: pixabay

В Петербурге в Невском районе города правоохранительные органы задержали 24-летнюю девушку, которая подозревается в списание денег со счета пенсионерки.

Несколько дней назад, в 16 апреля в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка. К слову, она живет в том же районе, где и задержали подозреваемую.

Потерпевшая сообщила, что около десяти утра ей на мобильный телефон поступили смс сообщения о списании неизвестными с ее банковской карты денежных средств в размере 4 728 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Тогда, в результате оперативно-розыскных мероприятий через три дня, вечером на улице Дудко была задержана подозреваемая.

Известно, что 24-летняя девушка не работает, а ранее она уже была судима за кражу и грабеж.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Выборгском районе города 64-летняя женщина рассказала, что за нее кто-то снял пенсию, пока она была в отъезде.

кража невский район новости СПб обман пенсионера


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержана девушка, подозреваемая краже денег у пенсионерки
На Софийской улице тягач с цистерной улетел в кювет
Проводится проверка: во Всеволожском районе мужчины дрались на травмате и ноже
Полиция Петербурга задержала девушку, которая пьяная врезалась в байкера
Суд и обещания собственника: что известно о судьбе сгоревшей «Невской ...
Более 2000 запрещенных предметов пытались пронести в здания судов ...
В Выборгском районе 2 мужчин напали на табачную лавку
Весной в Петербурге убрали более 72 млн «квадратов» территории