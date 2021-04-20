Новые возможности «МедиаМаркетПлейс». Актуальные способы продвижения и сотрудничества

20 апреля 2021 года «МедиаМаркетПлейс» провел конференцию на тему «Новые возможности «МедиаМаркетПлейс» в БЦ «Толстой Сквер».

На мероприятии присутствовали наши резиденты, такие как «Петербургский дневник», «Нева Спорт», Gazeta.SPb, «Свое дело Плюс» и многие другие.

В ходе дискуссии обсудили, как создавать и продвигать телеграм-каналы с нуля, как продвигаться в «Яндекс.Дзен», а также возможности сотрудничества и продвижения «МедиаМаркетПлейс» с резидентами.

На презентации были представлены новые резиденты, такие как «Московский Комсомолец Петербург» и телеканал «Санкт-Петербург». Теперь в холдинге «МедиаМаркетПлейс» 24 резидента.

Партнеры и резиденты «МедиаМаркетПлейс» ежемесячно проводят свои мероприятия, на которых мы присутствуем и помогаем с продвижением и освещением в СМИ этих встреч. Мероприятия проходят на темы бизнеса, сотрудничества и актуальных способов продвижения в социальных сетях.

По всем дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: +7911 114 39 61

Контактное лицо Ксения, PR-менеджер.