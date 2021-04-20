Россияне смогут летать в Черногорию без ПЦР-тестов

Власти страны хотят снять все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Министр финансов и соцзащиты Черногории Милойко Спайич заявил, что в стране планируют снять все ограничения для туристов из России, Украины, Белоруссии и Северной Македонии. Им при въезде в Черногорию не нужно будет даже предоставлять ПРЦ-тесты. Об этом пишет РИА Новости.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование»,

— написал министр в Twitter.

Он не стал рассказывать какие-либо подробности. Спайич добавил, что власти надеются, что в 2021 году в Черногорию приедут 60-65% от того количества туристов, которые посещали страну в 2019 году, до пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в четырех регионах России заработают визовые центры Греции.