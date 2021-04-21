В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и разбое

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве и разбое
Задержаны двое мужчин по подозрению в преступлении. Фото: pixabay

В Петербурге задержали двоих мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и убийстве. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Ранее, 1 апреля стало известно, что ночью в Красносельском районе женщина вернулась в квартиру и обнаружила двух неизвестных, которые напали на нее, избили, затащили в квартиру, связали скотчем, украли трое часов, телефон и 500 тыс. рублей. А затем с места происшествия скрылись.

Того, кому принадлежит эта квартира нашли на подземной парковке. Голова и руки мужчины были обмотаны скотчем.

У него была черепно-мозговая травма и следы побоев на лице. 37-летний уроженец Смоленской области оказался мертв. Было возбуждено уголовное дело.

При этом 20 апреля в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и изобличили в этом преступлении двоих мужчин 37-ми и 28-ми лет.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Колпинском районе сообщили, что поступил 36-летний мужчина с рваными ранами.

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