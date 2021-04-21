В Ленобласти из обанкротившейся птицефабрики течет куриный помет

Организация «Зеленый Фронт» просит проверить сведения о разливе куриного помета из специальных хранилищ птицефабрики «Приморская». Об этом сообщает пресс-служба межрегиональной общественной организации «Зеленый Фронт».

Известно, что к экологам обратились жители Красной Долины Выборгского района Ленинградской области. Они предоставили организации фотографии, где якобы есть нарушение целостности периметра пометохранилищ. Так, отходы льются за границы отстойников и немного подтапливают окружающую местность.

По словам местных жителей, бесхозные угодья от фабрики заставили некоторых людей начать выбрасывать здесь мусор, дабы сэкономить время.

Также председатель «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов заявил, что пометохранилище находится в угнетенном состоянии. При этом в данном районе множество озер и мест для отдыха.

Плюс ко всему Виноградов рассказал, что не исключает, что отходы могут загрязнить и поверхностные водоемы, и грунтовые воды.

Активисты обратились в органы надзора. Они хотят, чтобы обанкротившуюся птицефабрику обязали привести отстойники в порядок, а также возместить нанесенный ущерб.

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