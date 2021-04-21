Открытое горение в промзоне на Волхонском шоссе ликвидировано

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудникам пожарной охраны удалось ликвидировать открытый огонь. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

По информации областного управления МЧС, экстренные службы получили сообщение о возгорании на Волхонском шоссе накануне ближе к одиннадцати вечера.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место чрезвычайного происшествия первыми, выяснили, что в промзоне загорелся строительный мусор. Огонь быстро распространился по площади около 2000 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 26 сотрудников ведомства с привлечением шести пожарных машин. Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что крупный пожар на Волхонском шоссе может распространиться на другие постройки.