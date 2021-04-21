В Петербурге следователя подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов

Его поймали во время оперативно-розыскных мероприятий.
В Санкт-Петербурге следователя СУ УМВД России по Выборгскому району подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщается на сайте СК РФ по городу.
Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина, участвующий в них, заказал два поддельных удостоверения сотрудника правоохранительных органов, заплатив за них 30 тысяч рублей.
Известно, что у следователя провели обыски по месту жительства – там обнаружили около 50 бланков удостоверений, голограммы, оттиски печатей и типографское оборудование.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подделка печати в МО «Смольнинское» обернулась уголовным делом.