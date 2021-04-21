В Петербурге следователя подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов

В Петербурге следователя подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов
У мужчины дома нашли и удостоверения, и необходимую технику. Фото: СК РФ по Петербургу

Его поймали во время оперативно-розыскных мероприятий.

В Санкт-Петербурге следователя СУ УМВД России по Выборгскому району подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщается на сайте СК РФ по городу.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина, участвующий в них, заказал два поддельных удостоверения сотрудника правоохранительных органов, заплатив за них 30 тысяч рублей.

Известно, что у следователя провели обыски по месту жительства – там обнаружили около 50 бланков удостоверений, голограммы, оттиски печатей и типографское оборудование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подделка печати в МО «Смольнинское» обернулась уголовным делом.

новости СПб поддельные документы полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Директор «Мюзик-Холла» Юлия Стрижак получил орден «За заслуги перед Отечеством»
На КАДе Петербурга отремонтируют 44 участка за сезон
В Петербурге следователя подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов
45 ножевых, нападение на сына, дебош в прокуратуре, изрезанный подросток: ...
В Ленобласти у пассажира автобуса найдено 2,5 тыс. насекомых
В Петербурге 27 человек пытались провести акцию с использованием нацистской ...
Компанию, реставрирующую Новодевичий монастырь, оштрафовали на 1 млн рублей
Выплаты, пандемия и образование: что за 78 минут успел сказать Владимир ...