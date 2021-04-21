В Красносельском районе ОМОН обезвредил боеприпас времён войны

В Красносельском районе ОМОН обезвредил боеприпас времён войны
ОМОН обезвредил боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

В Петербурге в Красносельском районе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, а сотрудники ОМОНа обезвредили его . Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 20 апреля, в Росгвардии по Петербургу и Ленобласти раздался звонок. Сотрудникам сообщили, что на Петергофском шоссе в Полежаевском парке был найден ржавый металлический предмет, который очень напоминает боеприпас. Когда предмет нашли, то сразу обратились к правоохранителям. После этого группа разминирования тут же прибыла на место происшествия. Специалисты-взрывотехники внимательно рассмотрели находку. Было установлено, что это артиллерийский снаряд 76 калибра времён Великой Отечественной войны. Он находился без взрывателя и в разрушенном состоянии. Позднее сотрудники вывезли боеприпас на полигон в области и уничтожили.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас времен войны.

боеприпас времен войны красносельский район новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы причины, по которым река Волковка покрылась пеной
Кража дорогого оборудования, тяжелое состояние пожарных, пропавшие из ...
В Красносельском районе ОМОН обезвредил боеприпас времён войны
Принц Гарри сбежал к Меган Маркл перед днем рождения королевы, наткнувшись ...
Центр Петербурга перегородили, а на Дворцовой — репетиция Парада ...
Путин заявил, что политические убийства недопустимы
Рэпер Давид Манукян рассказал, что хирург сделал с его животом
Из Петербурга в Либерию отправилось 26 тонн курицы