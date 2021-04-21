В Красносельском районе ОМОН обезвредил боеприпас времён войны

В Петербурге в Красносельском районе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, а сотрудники ОМОНа обезвредили его . Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 20 апреля, в Росгвардии по Петербургу и Ленобласти раздался звонок. Сотрудникам сообщили, что на Петергофском шоссе в Полежаевском парке был найден ржавый металлический предмет, который очень напоминает боеприпас. Когда предмет нашли, то сразу обратились к правоохранителям. После этого группа разминирования тут же прибыла на место происшествия. Специалисты-взрывотехники внимательно рассмотрели находку. Было установлено, что это артиллерийский снаряд 76 калибра времён Великой Отечественной войны. Он находился без взрывателя и в разрушенном состоянии. Позднее сотрудники вывезли боеприпас на полигон в области и уничтожили.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге укладывали дорогу и нашли неразорвавшийся немецкий боеприпас времен войны.