Малком допускает возможность выступления за сборную России

Малком допускает возможность выступления за сборную России
Малком готов играть за сборную России. Фото: ФК "Зенит"/ ВК

Он назвал такое развитие событий «планом Б».

Бразильский нападающий ФК «Зенит» Малком заявил, что рассматривает возможность выступления за сборную России. При этом он отметил, что мечтает играть за свою страну, но всегда должен быть «план Б». Об этом он рассказал Globo Esporte.

Игрок отметил, что если у него не будет возможности играть за сборную Бразилии, то он готов выступать за Россию. При этом он считает, что пока об этом рано рассуждать и нужно «забивать голы, выделяться на поле».

Напоминаем, что Малком присоединился к петербургской команде в 2019 году. Уже тогда он говорил, что готов если что выступать за сборную России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком получил травму и будет восстанавливаться минимум месяц.

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