Участники незаконной акции идут к площади Восстания, толпа редеет

В Петербурге третий час идет несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие пытаются двигаться в сторону площади Восстания, выйти на Невский проспект у них так и не получилось.

После того, как на Сенной площади начались массовые задержания, сторонники Алексея Навального попытались выйти на Невский проспект. Сделать этого не удалось, и толпа разделилась. Часть оказалась на площади Островского, другая – на улицах Рубинштейна и Марата.

Правоохранители также начали задержания у станции метро «Гостиный двор».

Толпа направляется в сторону площади Восстания. Станцию метро там уже закрыли, «Адмиралтейскую», напротив, открыли. По последним данным, на вход и выход закрыт также вестибюль «Гостиного двора». Спуститься в подземку можно через станцию метро «Невский проспект».