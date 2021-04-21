Участники незаконной акции идут к площади Восстания, толпа редеет

Участники незаконной акции идут к площади Восстания, толпа редеет
В Петербурге проходит незаконная акция протеста. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге третий час идет несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие пытаются двигаться в сторону площади Восстания, выйти на Невский проспект у них так и не получилось.

После того, как на Сенной площади начались массовые задержания, сторонники Алексея Навального попытались выйти на Невский проспект. Сделать этого не удалось, и толпа разделилась. Часть оказалась на площади Островского, другая – на улицах Рубинштейна и Марата.

В Петербурге проходит незаконная акция протеста. Фото: Gazeta.SPb

Правоохранители также начали задержания у станции метро «Гостиный двор».

Толпа направляется в сторону площади Восстания. Станцию метро там уже закрыли, «Адмиралтейскую», напротив, открыли. По последним данным, на вход и выход закрыт также вестибюль «Гостиного двора». Спуститься в подземку можно через станцию метро «Невский проспект».

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