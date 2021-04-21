В Петербурге суд признал банкротом вдову убитого вице-губернатора Маневича

Суд признал банкротом Марину Маневич, вдову бывшего вице-губернатора Петербурга. Документ опубликован на сайте арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Определение о реструктуризации долгов получено сегодня. Инициативу проявил финуправляющий Сергей Курочкин.

Ранее вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича убили в 97 году. Его сына — предпринимателя признали банкротом в прошлом году тоже по заявлению Сергея Курочкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге назначил условный срок мужчине за разглашение гостайны. Об этом сегодня сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Мужчина получил наказание в виде лишений свободы сроком на 1 год и 2 месяца условно. Также два года он не сможет работать с гостайной любого уровня секретности. Известно, что заседание проходило в закрытом режиме.