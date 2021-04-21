Суд в Петербурге назначил условный срок мужчине за разглашение гостайны

Сотрудник геодезии рассказал информацию, которой не должен был делиться.

Санкт-Петербургский городской суд назначил условный срок сотруднику центра геодезии за разглашение государственной тайны. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мужчина получил наказание в виде лишений свободы сроком на 1 год и 2 месяца условно. Также два года он не сможет работать с гостайной любого уровня секретности. Известно, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионера обвиняют в разглашении гостайны. В преступлении обвиняется 63-летний Владимир Грабовский. Дело в отношении него передали судье с грифом «Совершенно секретно».