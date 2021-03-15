В Петербурге пенсионера обвиняют в разглашении гостайны

Материалы уже переданы судьи.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 марта, зарегистрировали уголовное дело в отношении пенсионера, которого обвиняют в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В преступлении обвиняется 63-летний Владимир Грабовский. Дело в отношении него передали судье с грифом «Совершенно секретно». По предварительным данным, мужчина мог продать топографических карт Генерального штаба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бывший полицейский получил условный срок за разглашение гостайны. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Омской области, откуда Павел Селиверстов переехал в Северную столицу.