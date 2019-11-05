В Петербурге бывший полицейский получил условный срок за разглашение гостайны

Экс-сотрудник правоохранительных органов Павел Селиверстов получил один год условного лишения свободы с испытательным сроком два года за разглашение государственной тайны.

Приговор бывшему полицейскому озвучили во вторник, 5 октября. Преступник осужден по ч. 1 ст. 283 УК РФ. Кроме того, городской суд Санкт-Петербурга на один год запретил экс-стражу порядка деятельность, связанную с доступом к секретным государственным сведениям.

Отметим, что о материалах уголовного дела, отмеченного грифом «Совершенно секретно», стало известно в начале октября 2019 года. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Омской области, откуда Павел Селиверстов переехал в Северную столицу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин назначил нового главу полиции Петербурга и области.