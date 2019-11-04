Путин назначил главу петербургской полиции

До этого должность занимал Константин Власов, который умер в октябре.

Об этом стало известно сегодня, 4 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации, его уже подписал президент России Владимир Путин. Главой полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области стал Дмитрий Баранов. До этого он работал в Москве и в последнее время являлся заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин также определился с тем, кто будет первым заместителем начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Должность занял Алексей Смирнов – генерал-майор внутренней службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД. Среди уволенных шесть генералов МЧС, четыре генерала МВД и один генерал Следственного комитета.