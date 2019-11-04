Путин уволил одиннадцать генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности одиннадцать генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди уволенных шесть генералов МЧС, четыре генерала МВД и один генерал Следственного комитета.

От должности, в частности, освобожден генерал-майор полиции, первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников. Сейчас Мельников прибывает в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Как полагает следствие, он вымогал 100 тыс. рублей за прекращение уголовного преследования бизнесмена Артура Панюшкина.

Александр Мельников был задержан в сентябре 2019 года. Адвокат генерал-майора просил о домашнем аресте. Однако решением суда Мельников был заключен под стражу.