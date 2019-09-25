Генерал-майора МВД Мельникова обвинили в покушении на мошенничество

Генерал-майора МВД Мельникова обвинили в покушении на мошенничество
Александр Мельников. Фото: mvd.ru

В Москве задержали генерал-майора МВД Александра Мельникова. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Прокуратура просила продлить задержание Мельникова на 72 часа. Однако Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство прокуратуры не обосновано и удовлетворению не подлежит», — приводит слова судьи Наталии Дударь ТАСС.

Заседание продолжается. Следственный комитет выступил с ходатайством об аресте Мельникова до 24 ноября. Адвокат генерал-майора просит о домашнем аресте. Мера пресечения будет избрана по итогам заседания.

Александр Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. В ведомстве он отвечает за работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойной службы.

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Генерал-майора МВД Мельникова обвинили в покушении на мошенничество
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