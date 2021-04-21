Элитные апартаменты на Крестовском острове в Петербурге удалось потушить

Элитные апартаменты на Крестовском острове в Петербурге удалось потушить
В 22:42 возгорание удалось потушить. Фото: pixabay

Сотрудники МЧС потушили пожар в резиденции «Крестовский IV» на одноимённом проспекте в Северной столице, сообщает ведомство.

В 4-этажном здании, на 1 этаже горела горело 60 квадратов. Сведения о пострадавших не поступало. В 22:42 возгорание удалось потушить.

Резиденция «Крестовский IV» — это 11 жилых апартаментов, площадь которых от 170 квадратов, а стоимость квартир от 110 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе произошло ДТП с семью машинами: проводится проверка. Во Всеволожском районе сегодня, 21 апреля, произошла массовая авария. Ее участниками стали семь машин, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Мурманском шоссе – там, по предварительным данным, у автомобиля марки «КАМАЗ» отказали тормоза.

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