В Минтруде заявили о возможности дистанционной подачи заявления на выплаты на детей

Размер пособия будет 5650 рублей на ребенка каждый месяц. Фото: сайт госуслуг

Размер пособия будет 5650 рублей на ребенка каждый месяц. Фото: сайт госуслуг

Оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет одинокие родители смогут дистанционно на «Госуслугах», сообщают «Известия».

Глава ведомства Антон Котяков прокомментировал инициативу Владимира Путина, озвученную в послании Федсобранию ранее в этот же день.

Размер пособия будет 5650 рублей на ребенка каждый месяц. Оформить его можно на «Госуслугах, сообщил Котяков.

Минтруд совсем скоро подготовит документы для перечисления выплат и можно будет подавать заявления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 78 минут успел сказать Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Президент поручил правительству реализовать дополнительные меры поддержки по противодействию различным болезням. С 1 июля, по его словам, будет запущена программа диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов.