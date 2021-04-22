Трудоустройство инвалидов работодателям субсидируют из бюджета Петербурга

Город создаёт рабочие места с современным оборудованием и зарплатой не ниже МРОТ. Фото: pixabay.com

Город создаёт рабочие места с современным оборудованием и зарплатой не ниже МРОТ. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга субсидируют работодателей для трудоустройства инвалидов. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Денежные средства пойдут на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, на их образование и профподготовку.

Трудоустройство инвалидов — одна из главных задач социальной политики Петербурга, отметил Беглов. Город создаёт рабочие места с современным оборудованием и зарплатой не ниже МРОТ. Так инвалиды будут заняты, а производства смогут развиваться вместе с ними.

За последние 3 года в Северной столице е за счёт бюджетных средств было создано и модернизировано около 700 рабочих мест для маломобильных граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не будут проводить шествия и митинги на 1 мая из-за коронавируса.