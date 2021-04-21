В Петербурге не будут проводить шествия и митинги на 1 мая из-за коронавируса

В Северной столице из-за COVID-19 и действующего запрета на проведение массовых мероприятий власти Петербурга отменили демонстрации на 1 Мая, сообщает пресс-служба Смольного.
1 мая в городе на Неве не будет праздничных митингов и шествия. В городском комитете по вопросам законности отметили, что акции не состоятся из-за коронавирусных ограничений.
Известно, что КПРФ хочет подать заявку на проведение 1 мая праздничного шествия. Участников будет не более 500 человек.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге центральные станции метро закрыты на выход. Как сообщает комитет по транспорту, в настоящее время на выход закрыты станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект». Вестибюли петербургской подземки работают только на вход. «Организатор перевозок» также отмечает, что временно была измена трасса троллейбусного маршрута №17.