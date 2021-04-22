Ночью на КАД произошло ДТП с участием лесовоза

Авария произошла между съездами на Янино и Шафировском проспектом. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла между съездами на Янино и Шафировском проспектом. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 22 апреля на внешнем кольце петербургской КАД с участием лесовоза.

По словам очевидцев, авария произошла между съездами на Янино и Шафировском проспектом. На место прибыли экстренные службы.

«ДТП с лесовозом на внешней стороне КАД между Янино и Шафировским. Водитель жив, все нормально, службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, лесовоз врезался в едущий впереди грузовик. У машины оказалась сильно повреждена кабина.

Информации по пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на Каменноостровском проспекте в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Машины выстроились в «паровозик».