В Ленобласти 22 апреля потеплеет до +17 градусов

В четверг, 22 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах ожидается дождь с мокрым снегом. В МЧС также предупредили о возможном слабом тумане. В ночное время суток столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов, днем потеплеет до +17.

Ветер южных направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем — мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.