С участием каршеринга: ночью в Кировском районе две машины вылетели на газон

В Петербурге в Кировском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием машины каршеринга. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе Северной столицы столкнулись два автомобиля, отмечается, что один из них арендованный. Дорожное происшествие случилось недалеко от станции метрополитена Ленинский проспект.

Известно, что удар был такой, что в каршеринге сработали подушки безопастности. Очевидец аварии на видео, как два автомобиля в результате столкновения вылетели на тротуар и на газон.

На момент съемки на месте ДТП не было ни сотрудников Госавтоинспекции, ни карет скорой медицинской помощи. Стоит заметить, что информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что ночью с 21 на 22 апреля на внешнем кольце петербургской КАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лесовоза.