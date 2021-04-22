Отделение «Единой России» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Отделение «Единой России» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании»
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На электронную почту отделения партии «Единая Россия» поступило сообщение о заминировании отделений партии «Единая Россия» в Петербурге.

В результате осмотров помещений трех отделений партии в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники обследовали три объекта.

Из отделения партии«Единая Россия» на Конногвардейском бульваре эвакуировали 20 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 апреля неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково.

единая россия заминирование эвакуация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд вернул 120 тыс. рублей туристам из Мурманска за несостоявшийся отпуск в ...
Поддержка общепита и блокировка сайтов: в Петербурге началось заседание ЗакСа
Отделение «Единой России» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о ...
В Петербурге задержан мужчина за призывы к экстремистской деятельности в Сети
В Ломоносове задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
В ЦИК считают, что в Петербурге специально задирают общественное мнение
COVID-паспорта и смертельная вакцина: коронавирус в России и мире
В Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной