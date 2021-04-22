Отделение «Единой России» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

На электронную почту отделения партии «Единая Россия» поступило сообщение о заминировании отделений партии «Единая Россия» в Петербурге.
В результате осмотров помещений трех отделений партии в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Оперативники обследовали три объекта.
Из отделения партии«Единая Россия» на Конногвардейском бульваре эвакуировали 20 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 апреля неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково.