Отделение «Единой России» в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

На электронную почту отделения партии «Единая Россия» поступило сообщение о заминировании отделений партии «Единая Россия» в Петербурге.

В результате осмотров помещений трех отделений партии в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники обследовали три объекта.

Из отделения партии«Единая Россия» на Конногвардейском бульваре эвакуировали 20 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 апреля неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково.