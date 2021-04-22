В Смоленске полиция поймала грабителя, обворовавшего предпринимателя в Петербурге

В Петербурге в Красносельском районе задержан мужчина, который ограбил петербуржца на 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Известно, что 5 апреля этого года к правоохранителям обратился 55-летний индивидуальный предприниматель. Он заявил, что 30 марта вечером около половины девятого его ограбили.

Когда мужчина входил в свою квартиру на Ленинскому проспекту, то трое неизвестных в масках втолкнули его в жилище, а затем надели на него наручники.

Злоумышленники украли 200 тыс. рублей и ювелирные изделия, а затем скрылись с места происшествия. В итоге сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж».

А позднее, после ряда оперативно-розыскных мероприятий в Смоленске был по подозрению в этом преступлении задержан неработающий 44-летний житель Смоленской области.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Красносельском районе сиделка у пенсионерки украла 500 тыс. рублей.