В жилом доме на Софийской улице горят три этажа

В жилом доме на Софийской улице горят три этажа
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 22 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Балконы трех этажей загорелись в жилом доме №32, корпус 3, по Софийской улице, сообщили в ГУ МЧС по городу. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:40 мск. Пожару присвоен номер 1БИС.

В ликвидации пожара участвуют 16 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Горение происходит на 3-4-5 этажах. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти продолжается тушение пожара на территории промзоны. Площадь пожара достигла 2000 «квадратов».

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