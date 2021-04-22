В жилом доме на Софийской улице горят три этажа

Утром 22 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Балконы трех этажей загорелись в жилом доме №32, корпус 3, по Софийской улице, сообщили в ГУ МЧС по городу. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:40 мск. Пожару присвоен номер 1БИС.

В ликвидации пожара участвуют 16 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Горение происходит на 3-4-5 этажах. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти продолжается тушение пожара на территории промзоны. Площадь пожара достигла 2000 «квадратов».