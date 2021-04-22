Под Выборгом малышка случайно выпила растворитель

Трехлетняя девочка оказалась в больнице после отравления растворителем. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области, сейчас следователи выясняют, что случилось.

По данным следствия, брат девочки — подросток — красил велосипед во дворе дома в поселке Петровский Выборгского района Ленобласти. К нему подошла пострадавшая и случайно выпила растворитель. После этого ребенку стало плохо, ее отправили в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, 15 апреля в Петербурге с тяжелым отравлением наркотиками госпитализировали девочку. Она попала в больницу из своей квартиры на Софийской ул. Стало известно, что незадолго до этого девочка съела конфету, которую ей дали в детсаду.