Двух человек спасли из горящей квартиры на Софийской

Спасателям удалось локализовать возгорание в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга.

Из квартиры эвакуировали двух человека.

Балконы трех этажей загорелись в жилом доме №32, корпус 3, по Софийской улице. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:40 мск. Пожару присвоен номер 1БИС.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 2-комнатной, отдельной квартире выгорели комната площадью 30 кв. метров и коридор — пять кв. метров.

Справиться с огнем удалось в 11:11 мск. В ликвидации пожара участвовали 48 человек личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти продолжается тушение пожара на территории промзоны. Площадь пожара достигла 2000 «квадратов».