Минтруд думает об увеличении выходных россиянам на майский праздниках

Министерство труда Российской Федерации думает об инициативе возможного продления в России майских праздников, при этом вопрос пока остается нерешенным. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минтруда объяснил, что предложения имеются, по его мнению, кажется, даже от депутатского корпуса, однако вопрос лишь только на стадии рассмотрения и решения пока нет.

Напомним, что ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов сказал, что для того, чтобы продлить майские праздники, необходимо уменьшить период выходных на Новый год.

По мнению Миронова, зимой гораздо меньше возможностей интересно проводить время в отличие от весны, когда открывается дачный сезон. На новогодние каникулы же, политик считает, необходимо 5-6 дней.

Известно, что в этом году на первых двух майских неделях работать придется по четыре дня — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве труда заявили о возможности дистанционной подачи заявления на выплаты на детей.