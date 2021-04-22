За сутки в полицию Петербурга на телефонных мошенников пожаловались три пенсионерки: украдено 6,5 млн рублей

За сутки в полицию Петербурга на телефонных мошенников пожаловались три пенсионерки: украдено 6,5 млн рублей
Фото: pixabay

За последние сутки правоохранители Северной столицы завели три уголовных дела по факту телефонного мошенничества. Во всех трех случаях жертвами стали пожилые женщины.

Так, в отдел полиции Приморского района днем 21 апреля обратилась 73-летняя жительница улицы Маршала Новикова. Она рассказала, что с февраля 2021 года ей несколько раз звонила «Мария». Девушка представилась сотрудницей банка и объяснила, что неизвестные пытались взломать её банковский сервер, а кроме того, в отдел «Сбербанка» поступили меченые купюры, в связи с чем ей необходимо срочно снять деньги и перевести их на безопасный счет через банкомат «Тинькофф».

Соответствующую операцию пенсионерка осуществила дважды, переведя мошенникам 700 и 300 тысяч рублей. На этом, однако, злоключения женщины не закончились. В марте она услышала по радио о существовании службы помощи жертвам аферистов. Позвонив по указанному в передаче номеру, петербурженка связалась с неким «Виктором Степановичем», который рассказал, что фонд может возместить ей только 893 тысяч рублей, но при условии уплаты страховых взносов.

Доверчивая женщина перевела на счет человека с другим именем еще 212 тысяч рублей. Позже она осуществила еще две аналогичных операции на сумму 150 и 45 тысяч рублей. Более того, для этих целей пострадавшая оформила на себя кредит. Общая сумма ущерба, таким образом, составила 1 407 тысяч рублей. Увы, выяснять, почему же пенсионерка не обратилась в полицию сразу, еще в феврале, уже поздно. Остается надеяться, что её горький опыт послужит предостережением для других.

Это, впрочем, не единственное подобное обращение за вчерашний день. 72-летняя жительница Ахматовской улицы в городе Пушкин перевела «сотруднице безопасности банка» 2 399 565 рублей, а у 80-летней петербурженки, живущей на Северном проспекте 19 апреля выманили больше 2,5 млн рублей — все тем же путем, представляясь работниками кредитных организаций.

Есть, однако, и хорошие новости: 21 апреля в Петербурге задержали банду телефонных мошенников — 13 человек, выстроивших сложную схему обмана. Каждый успешный звонок приносил злодеям от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Правда, неизвестно, сколько еще таких «дельцов» остается на свободе, вычисляя жертв среди доверчивых граждан.

банковские мошенники мошенничество новости СПб обман пенсионеров телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в полицию Петербурга на телефонных мошенников пожаловались три ...
Три человека погибли при столкновении фургона и «ГАЗели» в Карелии
В Петербурге оперативно задержали мужчину, напавшего на пожилую сестру ...
На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп
В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины «КовиВак» ...
Посетитель магазина на Московском попытался пронести мимо касс дрель и ...
Суд не изменил меру пресечения нефролога Земченкова после его отказа от ...
Петербуржцы стали в три раза больше читать романы Владимира Набокова