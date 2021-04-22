За сутки в полицию Петербурга на телефонных мошенников пожаловались три пенсионерки: украдено 6,5 млн рублей

За последние сутки правоохранители Северной столицы завели три уголовных дела по факту телефонного мошенничества. Во всех трех случаях жертвами стали пожилые женщины.

Так, в отдел полиции Приморского района днем 21 апреля обратилась 73-летняя жительница улицы Маршала Новикова. Она рассказала, что с февраля 2021 года ей несколько раз звонила «Мария». Девушка представилась сотрудницей банка и объяснила, что неизвестные пытались взломать её банковский сервер, а кроме того, в отдел «Сбербанка» поступили меченые купюры, в связи с чем ей необходимо срочно снять деньги и перевести их на безопасный счет через банкомат «Тинькофф».

Соответствующую операцию пенсионерка осуществила дважды, переведя мошенникам 700 и 300 тысяч рублей. На этом, однако, злоключения женщины не закончились. В марте она услышала по радио о существовании службы помощи жертвам аферистов. Позвонив по указанному в передаче номеру, петербурженка связалась с неким «Виктором Степановичем», который рассказал, что фонд может возместить ей только 893 тысяч рублей, но при условии уплаты страховых взносов.

Доверчивая женщина перевела на счет человека с другим именем еще 212 тысяч рублей. Позже она осуществила еще две аналогичных операции на сумму 150 и 45 тысяч рублей. Более того, для этих целей пострадавшая оформила на себя кредит. Общая сумма ущерба, таким образом, составила 1 407 тысяч рублей. Увы, выяснять, почему же пенсионерка не обратилась в полицию сразу, еще в феврале, уже поздно. Остается надеяться, что её горький опыт послужит предостережением для других.

Это, впрочем, не единственное подобное обращение за вчерашний день. 72-летняя жительница Ахматовской улицы в городе Пушкин перевела «сотруднице безопасности банка» 2 399 565 рублей, а у 80-летней петербурженки, живущей на Северном проспекте 19 апреля выманили больше 2,5 млн рублей — все тем же путем, представляясь работниками кредитных организаций.

Есть, однако, и хорошие новости: 21 апреля в Петербурге задержали банду телефонных мошенников — 13 человек, выстроивших сложную схему обмана. Каждый успешный звонок приносил злодеям от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Правда, неизвестно, сколько еще таких «дельцов» остается на свободе, вычисляя жертв среди доверчивых граждан.